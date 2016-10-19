الملك سلمان يوافق على وقف إطلاق النار في اليمن لمدة 3 أيام

أصدرت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بيانًا أكدت خلاله استجابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب رئيس اليمن بوقف إطلاق النار اعتبارًا من مساءً اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق .

وأكدت قوات التحالف استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري، والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها.

وجاء في نص الرسالة التي ارسلها الرئيس اليمني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي اوردتها وكالة الأنباء السعودية «واس»:

الأخ العزيز خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ

أبعث لكم يا خادم الحرمين الشريفين بأطيب تحياتي وتقديري . وأود إبلاغ مقامكم الكريم أنه من خلال التحركات الدولية والإقليمية بين الأمم المتحدة وبيننا ودول التحالف تم التوافق على إعلان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة وفق شروط أهمها التزام الحوثيين وحلفائهم بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وعلى رأسها مدينة تعز وفتح الحصار عنها، وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب.

ورغبة منا في تنفيذ ذلك فقد تقرر الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 19 / 10 / 2016م الساعة الحادية عشر وتسع وخمسين دقيقة مساءً تتوقف فيها الأعمال العسكرية من قبل قوات التحالف، وفي حال استمرار قيام الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها بأي أعمال أو تحركات عسكرية في أي منطقة فسوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف، مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي لأي تحركات لمليشيات الحوثي والقوات الموالية لها.

إنني آمل منكم يا خادم الحرمين الشريفين ومن إخوانكم قادة دول التحالف التكرم بدعم هذه الخطوة في سبيل سعينا لتحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا مثمناً لكم دعمكم ونبيل مواقفكم في اليمن قيادة وشعبًا. شاكرين لكم مسبقًا تعاونكم المعهود ودمتم سندًا وعونًا.