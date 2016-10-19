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«برلمانى» يتقدم بمقترح مشروع قانون للقضاء على اختفاء السلع وتخزينها وجشع التجار

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«برلمانى» يتقدم بمقترح مشروع قانون للقضاء على اختفاء السلع وتخزينها وجشع التجار «برلمانى» يتقدم بمقترح مشروع قانون للقضاء على اختفاء السلع وتخزينها وجشع التجار

النائب محمد إسماعيل

تقدم النائب محمد إسماعيل، نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بإقتراح مشروع قانون لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار، واختفاء السلع الاستهلاكية التى يعتمد عليها المواطن فى حياته اليومية.

وتضمن المقترح وضع تسعيرة محددة لبيع السلع بحيث، لو ارتفع سعر السلعة الجديدة، من نفس النوع تباع السلعة القديمة بنفس سعرها القديم، ولا يرتفع مثل الجديدة، و يلتزم بها كل مستورد، أو صاحب مصنع، وذلك للقضاء على تخزين السلع حتى لا يحقق التاجر، مزيد من الأرباح على حساب المواطن البسيط، ولا يستفيد التاجر من فرق الأسعار، وبالتالى نقضى على تخزين السلع وجشع التجار وإختفاء السلع من الأسواق.

وطالب إسماعيل، فى مقترح مشروع القانون الذى تقدم به للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بفرض غرامة على التاجر الذى يقوم بتخزين السلع لاستفادة من فرق السعر القديم والجديد لها، لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6أشهر.

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