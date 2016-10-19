بالفيديو: 8 فنادق فخمة يملكها مشاهير

يمتلك بعض المشاهير مجموعة من الفنادق والمنتجعات، التي تقدّم للنزلاء إقامة مترفة. "سيدتي. نت" يرافقك في جولة على الفنادق المملوكة من مشاهير:

1- جزيرة "براندو" في "بولينيزيا" الفرنسية

الممثّل والمخرج الأمريكي مارلون براندو Marlon Brando يملك جزيرةً مرجانيةً خاصّةً في "بولينيزيا" الفرنسية، وقد بنى منتجعاً فخماً عليها يضمّ 35 فيللا. إشارة إلى أن "براندو" اكتشف المكان أثناء تصوير أحد أفلامه في الستينيات، وانبهر بجمال الطبيعة الأخّاذة وبمياه المحيط الهادئ الفيروزية.

2- منتجع "العين الذهبية" في جامايكا

المنتج الموسيقي الانجليزي كريس بلاكويل Chris Blackwell يمتلك هذا المنتجع الشهير في جزيرة "سانت ماري" في جامايكا. وكان اشتراه من بوب مارلي.

3- مخيم "ماهالي مزوري" في كينيا

رجل الأعمال البريطاني السير ريتشارد برانسون Richard Branson يمتلك مخيم سفاري فخماً مؤلفاً من 12 خيمة في كينيا. ويوفّر المكان المشاهد الأفضل من الحياة البرية في العالم.

4- جزيرة "كومو باروت كاي"

هذه الجزيرة الخاصة تضمّ الفيلات والعقارات؛ يمتلك الممثّل الأمريكي بروس ويليس Bruce Willis منزلاً رئيساً فيها يضم خمس غرف نوم على الشاطئ، إضافة إلى منزلين للضيافة يحوي كل منها ثلاث غرف نوم.

5- "غايا ريتريت آند سبا" في أستراليا

المغنية والممثلة أوليفيا نيوتن جون Olivia Newton-John شاركت في تأسيس هذا المنتجع الراقي الواقع قرب خليج "بايرون" في "نيو ساوث ويلز"، بأستراليا. ويُصنّف هذا المنتجع على لائحة منتجع الـ"سبا" الأفضل في العالم.

6- منتجع جبل "سندانس" في "يوتا"

الممثّل والمخرج روبرت ريدفورد Robert Redford يملك هذا المنتجع الجبلي الواقع بالقرب من "بروفو" في ولاية "يوتا". يحظى المكان بشعبية، لا سيما من هواة النشاطات، مثل: التزلج والصيد.

7- فندق "بيدفورد إن" في الولايات المتحدة

الممثل ريتشارد غير Richard Gere يملك هذا الفندق الواقع في بلدة "بيدفورد" في "نيويورك". يعود تاريخ البناء إلى سنة 1860، وهو يتألف من ثماني غرف ومجموعة من المطاعم التي ترضي الذوّاقة.

8- "كورال كاي" في "بِليز"

المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا Francis Ford Coppola يمتلك هذا الفندق الذي يجسد جمال طبيعة "بِليز"، ويبعد ثمانية أميال من شواطئ شبه جزيرة "بلاسينسيا".