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عمرو أديب: السكر بيطلع من وزارة التموين على التهريب

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عمرو أديب: السكر بيطلع من وزارة التموين على التهريب عمرو أديب: السكر بيطلع من وزارة التموين على التهريب

عمرو أديب

علق الإعلامى عمرو أديب، على ضبط مليون كيلو سكر بطريق العلمين فى طريقها إلى ليبيا، ساخرًا: “إحنا بنصدره.. قعدت أفكر وقلت ما نصدره ونجيب بيه دولار.. والله فكرة”.

وتساءل أديب، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، على فضائية “on E” : “اللى شغال فى الموضوع ده مهربين بس؟، دا السكر بيطلع من وزارة على المهرب؟، دى عصابة مش مهربين، دى مننا”، مطالبًا الرقابة الإدارية أن تكشف الموظفين الذين يعملون فى هذا الموضوع.

وأوضح أديب، أن إجمالى ما تم ضبطه فى ثلاث أيام من السكر، 4831 طن، أى حوالى 5 ملايين كيلو، وتابع:”لو كل عائلة تستهلك كيلو فى الأسبوع، فإن 5 ملايين عائلة تستخدم سكر الأسبوع كله من الكمية المضبوطة”، مردفًا: “هذه سلسلة من الفساد الحكومى”.

 

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