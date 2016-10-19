خبير أمني : الداخلية تراقب دعوات تظاهر 11 نوفمبر

قال رئيس مجموعة عمل أمن المعلومات فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عادل عبد المنعم، إن وزارة الداخلية تستطيع مراقبة توجهات الرأي العام علي مواقع التواصل الاجتماعي، وليس الحسابات الشخصية، بالإضافة إلى تقدير حجم التفاعل مع الأحداث، ومنها دعوات التظاهر على سبيل المثال.

وأضاف عبد المنعم خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن هناك فجوة تشريعية كبرى فى تعريف جرائم الإنترنت والمعلومات، مشددًا علي أن ما يكتب علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس معترفًا به أمام القانون.

وشكك عبد المنعم فى حديث الداخلية المصرية عن رصد ما يقرب من 700 ألف حساب جديد علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال 48 ساعة فقط، مؤكدًا أن الدولة لا تملك إمكانية غلق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل.