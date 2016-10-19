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70 فائزًا بنوبل يدعمون كلينتون في انتخابات الرئاسة

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70 فائزًا بنوبل يدعمون كلينتون في انتخابات الرئاسة 70 فائزًا بنوبل يدعمون كلينتون في انتخابات الرئاسة

المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون

وقع 70 من الفائزين بجائزة نوبل بيانًا أعلنوا فيه دعمهم القوي للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ونقل راديو «سوا» الأمريكى، مساء اليوم الأربعاء، عن وسائل إعلام أمريكية إفادتها بأن الفائزين بجائزة نوبل فى عدة مجالات من بينها العلوم والاقتصاد والطب، أكدوا أن كلينتون “قادرة على حماية الحريات والدستور، وتدرك أهمية الاستثمار فى التكنولوجيا والعلوم فى وقت يواجه فيه العالم تحديات على عدة جبهات”، مضيفين أنهم يدعمون المرشحة الديموقراطية “لضمان أن يعمل أبناء الشعب الأمريكى سويا من أجل مستقبل أفضل”.

كما لم يشر بيان الـ70 من الفائزين بجائزة نوبل إلى منافسها الجمهورى دونالد بالاسم، ولكنه ذكر أن السياسات التى تقوم «على عدم تقدير العلم تلحق الضرر بالولايات المتحدة»، مضيفًا أن عدة تحديات يتعين مواجهتها من بينها مرضا “الزهايمر والسرطان” وقضية التغير المناخي.

أ ش  أ

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