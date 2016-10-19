رئيس الوزراء: نعمل على ضم “الصناديق الخاصة” للخزانة من خلال دراسات متعمقة

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ارتفعت من 85 مليار إلى 228 مليار جنيه في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف “إسماعيل” في تصريحات خاصة لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن قرض صندوق النقد الدولي يساهم بشكل كبير في سد جانب من الفجوة التمويلية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن وزارة المالية تقوم حاليًا بإجراء دراسة متعمقة لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة، وأكد “إسماعيل” حرص الحكومة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بكافة أشكاله.