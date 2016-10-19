مكرم محمد أحمد: تعويم الجنيه قادم لا محالة ولا نية لتعديل وزاري

كشف نقيب الصحفيين الأسبق الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، كواليس لقاء رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بالمثقفين، وأهم القضايا التى أثيرت فى الاجتماع، التي أبرزها إعلان الحكومة عن بدء دراسة الإجراءات القانونية لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وقال أحمد، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن رئيس الوزراء، تحدث عن مشاكل تعويم الجنيه والقوانين والتشريعات التى صدرت بشأن الإصلاح الاقتصادى وأثرها على المجتمع.

وأضاف أحمد أن شريف إسماعيل، أعلن خلال اللقاء عن تشكيل لجنة لبحث إمكانية أن تكون هوامش الربح جزٌء من إمكانية تحديد الأسعار، موضحًا أن رئيس الوزراء أوضح أنّه من الصعب أن يكون هناك إصلاح اقتصادى وهناك سعرين للصرف، لذلك لابد من توحيد سعر الصرف، الأمر الذي يعني البدء فى تعويم الجنيه تحت رقابة البنك المركزي، وتوحيد سعر صرف الدولار.

وشدد نقيب الصحفيين المصريين على أن شريف إسماعيل، أكد أن الحكومة الحالية مُستمرة ولا نية أو حديث عن تعديل وزاري فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن إسماعيل، أكد أن كافة الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة لن تطول، وأنها تمثل ضرورة في الوقت الراهن.

وحول الدعوات الإخوانية في يوم 11 نوفمبر المقبل، لفت أحمد، إلى أن رئيس الحكومة أكد أن هذا اليوم، سيمر مثل أي يوم، كما أن هذه الدعوات الإخوانية ستفشل فشلًا ذريعًا مثلما فشلت في السابق، وذلك لأن المصريين قلقون على مصير دولتهم.