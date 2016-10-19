أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مكرم محمد أحمد: تعويم الجنيه قادم لا محالة ولا نية لتعديل وزاري

Google+ Print
مكرم محمد أحمد: تعويم الجنيه قادم لا محالة ولا نية لتعديل وزاري مكرم محمد أحمد: تعويم الجنيه قادم لا محالة ولا نية لتعديل وزاري

نقيب الصحفيين الأسبق الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد

كشف نقيب الصحفيين الأسبق الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، كواليس لقاء رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بالمثقفين، وأهم القضايا التى أثيرت فى الاجتماع، التي أبرزها إعلان عن بدء دراسة الإجراءات القانونية لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وقال أحمد، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن رئيس الوزراء، تحدث عن مشاكل تعويم الجنيه والقوانين والتشريعات التى صدرت بشأن الإصلاح الاقتصادى وأثرها على المجتمع.

وأضاف أحمد أن شريف إسماعيل، أعلن خلال اللقاء عن تشكيل لجنة لبحث إمكانية أن تكون هوامش الربح جزٌء من إمكانية تحديد الأسعار، موضحًا أن رئيس الوزراء أوضح أنّه من الصعب أن يكون هناك إصلاح اقتصادى وهناك سعرين للصرف، لذلك لابد من توحيد سعر الصرف، الأمر الذي يعني البدء فى تعويم الجنيه تحت رقابة البنك المركزي، وتوحيد سعر صرف الدولار.

وشدد نقيب الصحفيين المصريين على أن شريف إسماعيل، أكد أن الحكومة الحالية مُستمرة ولا نية أو حديث عن تعديل وزاري فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن إسماعيل، أكد أن كافة الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة لن تطول، وأنها تمثل ضرورة في الوقت الراهن.

وحول الدعوات الإخوانية في يوم 11 نوفمبر المقبل، لفت أحمد، إلى أن رئيس الحكومة أكد أن هذا اليوم، سيمر مثل أي يوم، كما أن هذه الدعوات الإخوانية ستفشل فشلًا ذريعًا مثلما فشلت في السابق، وذلك لأن المصريين قلقون على مصير دولتهم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر