إيران تعتقل 24 عارضة أزياء بتهمة نشر الفجور

اعتقلت السلطات الإيرانية، 24 عارضة فى أربع شبكات منظمة لعروض الأزياء، بتهمة “نشر الفجور”، فى محافظة “مركزى” بوسط البلاد.

وذكرت قناة “سكاى نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن الشبكة متهمة “بالتورط فى إنتاج ونشر مقاطع مصورة تهدف لنشر ثقافة العرى وعرض الأزياء”، وليست هذه المرة الأولى التى تعتقل فيها السلطات الإيرانية عارضات أزياء، إذ سبق لها أن قامت بحملات مماثلة.

وقامت السلطات، بإغلاق 9 استوديوهات، ومراكز تجميل غير قانونية، فيما استدعى 41 شخصًا، وسمح لهم بالمغادرة بعد تحذير قصير.

وأوقفت السلطات، يوم الأحد الماضى، 11 شخصًا، فى محافظة زاهدان، بتهمة نشر وإنتاج صور إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أعلنت فى مايو الماضى عن اعتقال عدة أشخاص يشاركون فى عروض أزياء على مواقع التواصل الاجتماعى.