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إخلاء سبيل ٦شباب أزهر بتظيم «وكستونا» بعد ورود تحريات الأمن الوطنى

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إخلاء سبيل ٦شباب أزهر بتظيم «وكستونا» بعد ورود تحريات الأمن الوطنى إخلاء سبيل ٦شباب أزهر بتظيم «وكستونا» بعد ورود تحريات الأمن الوطنى

أرشيفية

أمرت نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، بإخلاء سبيل ٦ شباب بدون أية ضمانات، و هم: إبراهيم سمير كمال، و مصطفي محمود عباس، و عبد العزيز محمد عبد العزيز، وأشرف إبراهيم محيي، وعيد الرحمن السيد علي، وعمر عصام رشاد، وذلك بعد أن تسلمت تحريات الأمن الوطنى، حول اتهام 6 طلاب بجامعة الأزهر، بالانضمام تنظيم “وكستونا”، والتحريض على التظاهر فى 11 نوفمبر المقبل.

وأثبتت التحريات، براءة الطلاب من الانضمام إلى أى تنظيمات، أو أحزاب سياسية، وأكدت أن الشباب ما هم إلا طلاب بجامعة الأزهر، حضرو من المحافظات المختلفة للدراسة والتعلم، وبعيدين كل البعد عن أى تحريض على التظاهر أو أعمال العنف.

وكانت قوة من قسم شرطة أول مدينة نصر، قد تمكنت من القبض علي الطلاب عقب ورود معلومات بتورطهم في الدعوة للتظاهر يوم ١١ نوفمبر المقبل،وتحرر المحضر رقم ٤٦٩٠٩، لسنة ٢٠١٦، جنح مدينة نصر وتولت النيابة التحقيق.

 

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