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رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بـ"على هوى مصر": لم نقم بحصر ميدانى منذ 1980

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رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بـ"على هوى مصر": لم نقم بحصر ميدانى منذ 1980 رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بـ"على هوى مصر": لم نقم بحصر ميدانى منذ 1980

>كتب حسن مجدى

أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن لم تقم بحصر ميدانى للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980، الأمر الذى يمثل أزمة حقيقية فى التمكن من الحصول على حق الدولة من الضرائب.

وقال "عمر"، خلال لقائه ببرنامج على هوى مصر، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، على فضائية النهار One، إنه حين تولى المسئولية فوجئ أن ضرائب المهنيين أقل الضرائب التي تدفع، وأن الموظفين أكثر من يدفع الضرائب بـ18 مليار جنيه رغم مرتباتهم الضعيفة، فى حين أن المهنيين كانت حصيلتهم فى ذلك الوقت 300 مليون جنيه، وهذا يرجع لغياب المعلومات والتوثيق.

وأضاف أن السبب الثانى للتهرب هو تداول السلع والخدمات دون فواتير، وتابع: "لذلك لا نتمكن من تتبع السلع والحصول على حق الدولة، والمصدر الثالث هو المجتمع غير الرسمي، خاصة أننا لم نقم بحصر ميداني منذ عام 80، وهو أن ينزل المأمور للشوارع ويرى المحلات والمصانع ويتأكد من امتلاكهم بطاقة ضريبية، وهو ما أدى الآن إلى وجود العديد من الأماكن التي لا تمتلك سجلا ضريبيا".

 

 


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