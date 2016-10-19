حاكم فرجينيا: ترامب «مُهرج».. وعار على الديمقراطية الأمريكية

وصف حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، تيري ماكولف، المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب بالمهرج، مشيرًا إلى أنه عار علي الديمقراطية الأمريكية، حيث أنه لايفقه شيئًا، ويدرك أنه لن يفوز في الانتخابات.

وأضاف ماكولف خلال لقاء خاص علي شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد خيري، أن سياسة الحزب الديمقراطي هي الانفتاح علي جميع الأطراف، موضحًا أن مساهمات الجالية المسلمة في أمريكا تعتبر اسهامات عظيمة للغاية، لافتًا إلى أن قبول اللاجئين السوريين في البلاد مسألة دستورية فى المقام الأول.

وأشار ماكولف إلى أنه لا أحد يؤيد خطاب الكراهية الذي يروجه دونالد ترامب، مؤكدًا أن أمريكا ستشهد انتخابات نظيفة كعهد العالم بالإنتخابات الأمريكية.