حاكم ولاية فرجينيا: «ترامب» مهرج وعار على الديمقراطية الأمريكية

وصف حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، تيري ماكولف، المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب بالمهرج، مشيرًا إلى أنه عار علي الديمقراطية الأمريكية، حيث أنه لايفقه شيئًا، ويدرك أنه لن يفوز في الانتخابات، وستشهد أمريكا انتخابات نظيفة كعهد العالم بالإنتخابات الأمريكية.

وأضاف ماكولف، خلال “لقاء خاص” علي شاشة “الغد”، الإخبارية، مع الإعلامي خالد خيري، أن سياسة الحزب الديمقراطي هي الانفتاح علي جميع الأطراف، موضحًا أن مساهمات الجالية المسلمة فى أمريكا تعتبر إسهامات عظيمة للغاية، لافتاً إلي أن قبول اللاجئين السوريين فى البلاد مسألة دستورية فى المقام الأول.

وأكد ماكولف، أنه: “لا أحد يؤيد خطاب الكراهية الذي يروجه دونالد ترامب، فيما يعد قانون جاستا قضية تخص الحكومة الفيدرالية”.