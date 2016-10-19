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خالد صلاح يشيد بتطوير "أبو هشيمة" للقرى ويطالب رجال الأعمال أن "يحذوا حذوه"

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خالد صلاح يشيد بتطوير "أبو هشيمة" للقرى ويطالب رجال الأعمال أن "يحذوا حذوه" خالد صلاح يشيد بتطوير "أبو هشيمة" للقرى ويطالب رجال الأعمال أن "يحذوا حذوه"

>كتب محسن البديوى

أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ودوره المجتمعى فى تطوير القرى الأكثر فقراً بمحافظات الجمهورية، مطالباً رجال الأعمال بأن يحذوا حذوه فى هذا الدور المجتعى وأن يمدوا أيديهم للنهوض بالأسر والقرى الفقيرة.

 

وقال الكاتب الصحفى ببرنامجه "على هوى " المذاع على "قناة النهار وان" إنه :"يوجد فى مصر 4450 قرية تعانى الفقر ولو مدينا إيدينا لبعض هنساعد البلد .. وحماية وتحصين لكل هؤلاء الذين يعملون فى مصر"، مستطرداً " كل واحد بيعمل خير هنشيله على راسنا ونصفق له .. ومصر فيها ناس كتير معاها اللى يكفى البلد وزيادة، وكفاية الـ 210 مليار جنيه بتوع الضرائب".

 

وعرض البرنامج تقريراً عن آخر القرى التى تولى أبو هشيمة تطويرها، وكلمة رجل الأعمال التى أكد خلالها أن سيستكمل تطوير العديد من القرى الفقيرة.

 


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مصر 365

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