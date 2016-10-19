«التعاون الإسلامي» تعتمد قرار «التضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب»

أكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، الذي يرأس وفد مصر في الدورة الـ43 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طشقند بأوزباكستان اليوم الأربعاء أن المجلس اعتمد اليوم بالاجماع القرار المصري المعنون “التضامن مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب”.

وأوضح بدر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن القرار يدين بصورة قاطعة وبأقوي العبارات الهجمات والجرائم الإرهابية التي يتم ارتكابها في جمهورية مصر العربية أيا كانت دوافعها، كما يؤكد علي مساندة مجلس وزراء الخارجية لكافة التدابير والجهود التي نبذلها للتصدي للإرهاب وفقا لميثاق المنظمة ومعاهداتها ذات الصلة وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية.

وأضاف أن القرار تضمن استنكار الدول الأعضاء بالمنظمة لكافة محاولات التحريض علي أعمال العنف والإرهاب التي تقع في مصر، كما رحب مجلس وزراء الخارجية بجهود مصر ومؤسساتها الدينية في مواجهة الخطاب والفكر المتطرف.. كما أكد على ضرورة تكاتف الدول الأعضاء في المنظمة في مواجهة الأعمال الإرهابية.