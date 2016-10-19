جينيفر لورانس تعيش قصة حب جديدة وفارق العمر صادم!

وقد أكدت وسائل إعلام عالمية أنّ النجمة البالغة من العمر 26 عاماً على علاقة عاطفية بالمخرج الذي يكبرها بـ21 عاماً ويبلغ من العمر 47 عاماً.

وتمكن بعض المصوّرين من الباباراتزي من التقاط صورة للثنائي الجديد أثناء وجودهما في أحد المطاعم لتناول وجبة الغداء، برغم كلّ محاولات النجمة والمخرج إبقاء علاقتهما سرية وبعيدة عن الصحافة.

يذكر أن جينيفر لورانس كانت على علاقة بالنجم البريطاني كريس مارتن Chris Martin لمدّة 4 أشهر فقط، بينما كان المخرج مرتبطاً بالنجمة الإنجليزية الشهيرة راشيل وايز Rachel Weisz لمدة 5

أعوام منذ 2005 حتى 2010، ولديهما ابن يبلغ من العمر 10 أعوام.

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