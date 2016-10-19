النجوم يدعمون فكرة سام سعد بدعم السلامة المرورية

إيماناً بلبنان واهتماماً بسلامة المواطنين على الطرقات، دعت لجنة النجوم "من أجل لبنان أفضل" للمشاركة بمهرجان fast& famous تحت شعار don't street race الأسبوع الماضي في المونتيفردي كارتينغ، حيث أطلق النجوم والمجتمع الفني حملة

"don't street race

#وعد_عليي"، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

تخلّل الاحتفال سباق رمزي لعدد من النجوم، كما شهدت الحلبة عرضاًمذهلاً لأكثر من نادٍٍ للسيارات والدراجات الناريّة العريقة، وذلك للتركيز على فكرة السرعة والسباق التي يجب أن تحصل فقط على الحلبة وليس على الطرقات وبين المارة، حفاظاً على سلامتنا وسلامة غيرنا.

وكانت حصة الأسد أيضاً للعلم اللبناني الذي أنزل بطريقة مميزة وغريبة عن علو تخطى ٣ كيلومتر، و أذهل الملايين من المشاهدين بما أنه عرض مباشرة على الهواء في نشرة الأخبار.

وأكد سعد بكلمته للصحافة وللمجتمع الفني أن "لبنان والسلامة المرورية يجب أن تكون محط اهتمام كل فرد منا كي نبعد أولادنا وشبابنا عن شبه الموت