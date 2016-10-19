«إيركايرو» تسير رحلتين جديدتين أسبوعيًا من فيينا وأوسلو إلى شرم الشيخ

أعلن ياسر الرملي رئيس شركة «إير كايرو» المتخصصة في مجال الطيران العارض والمنخفض التكاليف، تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيًا من مدينة فيينا بسويسرا إلى مطار شرم الشيخ ، بداية من الجمعة 22 أكتوبر الجاري، ومن العاصمة النرويجية أوسلو إلى مدينة شرم الشيخ بداية أيضًا من 30 أكتوبر الحالي.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني، والجهود المبذولة من أجل تعزيز وتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الدول الأوروبية إلى مناطق الجذب السياحي بمصر.

وأضاف الرملي أن شركة «إير كايرو» قامت خلال موسم الصيف الماضي، منذ شهر مايو وحتى سبتمبر 2016 ، بنقل 74 ألف سائحا على متن 582 رحلة جوية ، من ألمانيا والتشيك وجورجيا وسيربيا والدانمارك والنرويج وهولندا وإيطاليا، وكذلك الكويت وبيروت إلى كل من مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ ، مشيرًا إلى أنه تم نقل 60 ألف سائح من إجمالي 74 ألف على متن رحلات منتظمة، و14 ألف على رحلات شارتر .