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بعد زيارته لإيطاليا..وزير السياحة يستقبل ممثلو شركة ميريديانا الايطالية بالقاهرة

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بعد زيارته لإيطاليا..وزير السياحة يستقبل ممثلو شركة ميريديانا الايطالية بالقاهرة بعد زيارته لإيطاليا..وزير السياحة يستقبل ممثلو شركة ميريديانا الايطالية بالقاهرة

بعد أيام قليلة من زيارة وزير السياحة يحيى راشد الي ايطاليا،وصل ممثلو شركة طيران meridiana الايطالية الي لمواصلة المحادثات حول برنامج الوزارة التحفيزى للطيران و الذي اعلن عنه السيد وزير السياحة اثناء مشاركته في معرض ريميني بايطاليا.

أكد الوزير أهمية العمل الجاد نحو إستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر من خلال التواصل الفاعل مع شركات الطيران وكبار منظمى الرحلات، مشيراً إلى أن الوزارة تعطى أولوية قصوى لبرامج تحفيز الطيران.

وشدد راشد على تطبيق الشفافية التامة في هذا البرنامج لكافة شركات الطيران التي ينطبق عليها البرنامج،موضحا علي انه سيتم اعلان البرنامج على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

و قد اثني ممثلو الشركه علي برنامج الوزاره في تحفيز الطيران المنتظم و المنخفض التكاليف، ووصفوا البرنامج بانه سيحدث نقلة نوعية في صناعة السياحه في مصر.

و طالبت الشركة باضافة ابوسمبل على البرنامج للاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الي هذه المنطقة الهامة في صعيد مصر، كما طالبت الشركه بتفعيل الهبوط في مدينتين مصريتين مختلفتين اثناء نفس الرحله ( Double Touch) ، ووعد الوزير بالنظر فورا في هذا الامر.

و في نهاية اللقاء ،اكد ممثلو الشركة ان هذا البرنامج يعد بمثابة انطلاقة حقيقية للسياحة المصرية في ظل ظروف معاناه شديده لهذا القطاع الحيوي.

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