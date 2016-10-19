رئيس الوزراء: لم نتخذ قرارا بتطبيق التسعيرة الجبرية

نفى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية منذ قليل، ما تردد عن اتخاذ الحكومة قرار التسعيرة الجبرية، لافتا إلى أن القرار الذى صدر كان لتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع.

كان رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح تضم وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية و التموين والاستثمار ورئيس جهاز الأمن القومي ومثل عن الرقابة التجارية واخر عن الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة والمستهلك، وتختص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات السلع الأساسية.