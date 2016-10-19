مدير الرقابة التموينية بالشرقية عن احتكار السكر: وضع خطة لضبط المخالفين

قال جمال زيدان، مدير الرقابة التموينية بالشرقية، إنه يجب على المسئولين تحرى الدقة لأصحاب المنشآت التى تخزن منتج السكر، مشيرا إلى أنه تم ضبط ما يقرب 291 طن سكر منذ فترة سابقة على الضبطية الحالية، لافتا إلى أنه وردت معلومات بقيام أحد المخازن بمدينة العاشر من رمضان بتخزين السكر لغرض الاحتكار، وعلى ذلك تتبعنا المعلومة.

وأضاف زيدان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، تم وضع خطة لضبط المخالفين، وتم التأكد من المعلومات الواردة، لافتا إلى أنه تم ضبط 8630 طن سكر، وتلك الكمية تمثل 172 ألفا و600 شيكارة وزنها حوالى 50 كيلوجراما، وهو ما يساوى 8 ملايين و630 كيلوجرام كانوا بذلك المخزن، وجار تحرير المحضر اللازم من قبل المسئولين من الرقابة التموينية، وتحريز المضبوطات.