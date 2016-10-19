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البابا تواضروس يحذر من إدمان المخدرات خلال العظة الأسبوعية بالإسكندرية

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البابا تواضروس يحذر من إدمان المخدرات خلال العظة الأسبوعية بالإسكندرية البابا تواضروس يحذر من إدمان المخدرات خلال العظة الأسبوعية بالإسكندرية

>الاسكندرية جاكلين منير

حذر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من خطية إدمان المخدرات، التى يخلط فيها الإنسان الأمور ما بين الحلو والمر، وقال البابا: "إن المدمن تحت تأثير المواد المخدرة يعتبرها أمرا حلوا رغم مرارتها، متغاضيا عن الأضرار الجسدية والنفسية التى تسببها المواد المخدرة للإنسان.

 

كما حذر البابا من خطية التواء الضمير، من خلال الخلط ما بين الخير والشر، مشيرا إلى أن الخلط بين معايير الحياة بين الحق والباطل والخير والشر والنور والظلام هى خطية لا تعمل وفق إرادة الله، مؤكدا أنها خطية تؤدى إلى الهلاك.

 

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التى ألقاها البابا تواضروس الثانى من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بحضور القمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالإسكندرية، والأنبا بافلى أسقف الشباب وقطاع المنتزه بالإسكندرية، وعدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة.

 

وأشار البابا إلى أن أسباب الوقوع فى خطية التواء الضمير، هو حب شهوات الحياة، والابتعاد عن الحياة الروحية القريبة من الله، وتبرير الذات لإثبات الإنسان لنفسه والآخرين أنه دائما على حق.

 


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