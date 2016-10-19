بالصور: حمل منى زكي لم يمنعها من الاحتفال بعيد ميلاد صابرين

رغم أن الفنانة منى زكي اعتادت الاختفاء عن الأنظار طوال أشهر الحمل، إلا أنها تخلت عن عادتها بالأمس من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زميلتها صابرين، وحضور حفل تكريم فريق عمل مسلسل "افراح القبة"، وشاركها من النجمات رانيا يوسف وصابرين والفنان محمد الشرنوبي ، والمخرج محمد ياسين.

منى بدا واضحاً على ملامحها آثار الحمل، بقوة، واستعانت بحذاء رياضي باللون الأبيض لتتحمل الوقوف الطويل أثناء ندوة التكريم التي استمرت ثلاث ساعات كاملة، وشاركت بعدها مع أسرة "أفراح القبة" بعيد ميلاد صابرين التي ردت التحية بالعودة للغناء للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جداً ، كما قدم محمد الشرنوبي مجموعة من أغنيات المسلسل.