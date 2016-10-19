كيف تفاعل الوسط الفني الكويتي مع قضية الفنان عادل المسلم المتهم بترويج المخدرات؟

التف الوسط الفني الكويتي مع نجم الدراما والإنتاج عبدالعزيز المسلم في أعقاب القبض على شقيقه عادل المسلم في قضية ترويج مواد مخدرة، وذكر عدد من الفنانين الكويتيين أن خطأ عادل لا يحسب على شقيقه أو أسرته الذين عرفوا بالأخلاق الفاضلة.

قال الفنان حسن البلام: "الأخ الغالي الفنان الخلوق والمدرسة الأخلاقية الفنية والأسرية أخي عبدالعزيز المسلم، نحن معك في السراء والضراء، أنت لا تتحمل خطأ ليس لك ذنب به لا من قريب ولا من بعيد، ولا تتحمل خطأ أحد، وكل من تعامل معك يعرف مدى رقي أخلاقك أيها الفنان الرائع"، وأضاف: "ما حصل قد يصيب أي شخص منا، والحمدلله على كل حال، لك كل الاحترام والتقدير، ولكل عائلتك الكريمة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف عليك هذا الضغط النفسي، نحن معك".

ومن جهته، قال الفنان طارق العلي "نقيب الفنانين الكويتيين": "طالما القضاء لم يقل كلمته، نحن ننتظر التحقيق، ونقدر مشاعر أسرته، ولا نريد استباق الأحداث"، وأضاف: "نحن بدورنا إن ثبت عليه هذا الشيء ما لنا وجه، أما إذا كان مظلوماً حينها لنا كلمة حول ذلك، وكلنا مصدومون من الذي حصل، وهذه السموم من الممكن أن تدمر عيالنا والمجتمع بشكل كامل".

أما شقيق الفنان عادل المسلم المنتج المعروف عبدالعزيز المسلم فقد آثر الصمت والانزواء، واكتفى بالتوضيح عن طريق بيان وكيله المحامي مشاري الفليحان الذي ذكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن موكله لم تصدر عنه أي تصريحات، وقال: "ننفي جملة وتفصيلاً كل ما يتم تداوله حول ما نشرته بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات ملفقة وكاذبة لإثارة الفتنة في مجتمعنا الواحد والتشكيك في نزاهة رجال الأمن، والحقيقة لم يصدر من موكلنا الأستاذ عبدالعزيز المسلم ولا من عائلته الكريمة أي تصريح حتى هذا البيان"، وتابع: "سنتقدم غداً بشكوى رسمية للنيابة العامة بكل من تداول ونشر هذه التصريحات الملفقة وشارك بكتابات مشينة يجرمها القانون الكويتي".

وكان الفنان عبدالعزيز المسلم قد غاب عن مهرجان السينما الخليجي الثالث في أبوظبي دون إبداء أسباب حول هذا الغياب.