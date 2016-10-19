كيف أقنعت احلام زوجها بالمشاركة في "آراب أيدول"؟

بيروت- سيدتي نت

تطل الفنانة الإماراتية أحلام، في برنامج بعنوان "رحلة فنانة العرب في باريس" وهو عبارة عن 3 حلقات تضيء على الحفلة التي أحيتها على مسرح الأولمبيا في باريس.

الحلقة تم تصويرها في باريس وستعرض على شاشة MBC1 وتتضمن أغاني وموسيقى ومعلومات وذكريات، كما أنها ستواكب حفل "الأولمبياد" الباريسي، الذي يعتبر الأبرز في مشوار أحلام، بدءًا بوصولها إلى العاصمة الفرنسية، مروراً بالتدريبات، ووصولاً إلى الحفل.

وتكشف أحلام خلال الحلقة كيف أنها حققت حلم الغناء على هذا المسرح، الذي غنى عليه عمالقة الفن العربي، أمثال فيروز وأم كلثوم وكبار المطربين العرب والعالميين، كما أنها ستتحدث عن بدايتها الفنية، والصعوبات والتحديات التي واجهتها في مجتمع لا يتقبّل بسهولة دخول النساء إلى عالم الغناء، كما أنها ستركز على علاقتها الفنية بالملحن أنور عبدالله وأول أغنية أطلقتها في حياتها.

كما ستضيء أحلام خلال الحلقة على حياتها العائلية وعلاقتها بزوجها مبارك، وعلى الموسم الجديد من برنامج "Arab Idol"، متطرقة إلى تجربتها فيه وأهميته كبرنامج للهواة، وسبب معارضة زوجها مبارك الهاجري على مشاركتها فيه كعضو لجنة تحكيم فيه عند إنطلاقته، وكيف أقنعته بالعدول عن رأيه وجعلته يتراجع عن قراره.