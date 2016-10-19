وائل كفوري يطرح "هلأ تا فقتي" قبل يومين من موعدها

بعد غياب عن تقديم أعمال غنائية طرح الفنان وائل كفوري أغنيته الجديدة "هلأ تا فقتي"، والتي بدأ بالترويج لها منذ عدة أسابيع.

الأغنية تم طرحها بشكل حصري عبر تطبيق "أنغامي" على أن تبث في مرحلة لاحقة على مختلف الإذاعات اللبنانية والعربية، ولقد حظيت أغنية "هلأ تا فقتي" بنسبة استماع عالية جداً وذلك بعد مرور ساعات قليلة على طرحها.

ويبدو أن كفوري أحب أن يستخدم استراتجية المفاجأة في جديده، فبعد أن كان قد حدد يوم غد الخميس موعداً لإطلاق أغنيته المنفردة الجديدة، فاجأ الجميع بطرحها قبل يومين عن الموعد المقرر.

وائل كفوري الذي أوضح في وقت سابق أن هذه الأغنية هي تكملة لأغنية "لو حبنا غلطة"، لم يحدد هو أو الشركة المنتجة، ما إذا كان سيصور "هلأ تا فقتي" بطريقة الفيديو كليب.

يشار إلى أن آخر أعمال وائل كفوري الغنائية كانت ألبوم "الغرام المستحيل" الذي طرحه في العام 2014، أما آخر أغنية صورها بطريقة الفيديو كليب فكانت الأغنية التي تحمل عنوان نفس في العام 2015 وتحت إدارة المخرج حسن غدار.