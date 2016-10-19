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بالفيديو.. دنيا بطمة والدوزي يصلان لجزيرة سيرلانكا للتصوير

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الأربعاء 19-10-2016 15:27

وصلت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى سيريلانكا لتصوير أول ديو لها مع الفنان الدوزي بعنوان " غير قول ليا".

ونشرت بطمة على حسابها الشخصي و السناب شات ومجموعة من الصور على الفيس بوك والانستقرام لحظة وصولها رفقة زوجها وفريق العمل.

يذكر أن دنيا احتفلت قبل أسبوع مع زوجها بمليون مشاهدة لأحدث أغنياتها "غيورة" والتي صدرت في الثالث من هذا الشهر، وهي من كلمات فهد جمال، وألحان يوسف الموسى، وتوزيع أحمد أسدي، ومن إخراج حسن موسى.

رابط الفيديو :

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سيدتي

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