شكران مرتجى.. إثارة محتشمة

نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" بدت فيها لا تشبه بطلتها شكران الفنانة التي يعرفها الجمهور كفنانة محافظة لناحية إختيار أدوارها وملابسها المحتشمة التي تخفي مفاتنها.

ففي الصورة اطلت شكران بفستان أسود طويل، ولكن شفاف عند الأكتاف، كما في جزئه السفلي وكشف عن بعض من ساقيها، بطريقة راقية وبعيدة عن الإبتذال، وبما يتناسب مع صورتها كفنانة تعتمد على موهبتها وليس على شكلها لتحقيق النجاح.

يشار إلى أن شكران مرتجى باشرت بتصوير الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" وهي تقوم بنشر، كما سائر فريق العمل، صوراً من كواليس العمل التي تجمعها بالفنان محمد خير الجراح "أبو بدر"، علماً أن شكران ستقدم دورين في هذا الجزء من المسلسل، الذي لمعت فيها من خلال شخصية "فوزية"، حيث ستجسد إلى جانب شخصية فوزية شخصية شقيقتها التي تعود إلى "حارة الضبع" بعد غياب عنها. ومن المستبعد أن تكون صورتها بالشفاف من كواليس المسلسل، لأنها لا تتناسب مع زمن مسلسل "باب الحارة".