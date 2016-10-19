عملية جراحية أخرى للممثل المغربي هشام بهلول

يخضع الممثل هشام بهلول في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لعملية جراحية للتخلص من تعفن عظم الفخذ حيث سيتمكن بعد إجراء هذه العملية كما قال هشام لـ "سيدتي نت" من استعادة مشيه الطبيعي الذي حرم منه بعد تعرضه لحادثة سير خطيرة أصيب على إثرها بكسر في رجله اليمنى وجروح في الرأس في الطريق السيار الرابط بين مدينتي المحمدية وبوزنيقة حيث كان متوجهاً على متن سيارته إلى مدينة الدار البيضاء بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

ولم يخف هشام انعكاس هذا الحادث على مساره الفني حيث تعذرت عليه المشاركة في المسلسل المصري (هواجس عاطفية) لمخرجه مصطفى محمود، وأعمال تلفزيونية وسينمائية مغربية وعربية، منعته الحادثة من المشاركة فيها.

وبإجرائه لهذه العملية الجراحية قريباً، سيستعيد هشام بهلول كامل عافيته ولياقته الجسدية والنفسية والعودة بقوة لساحة التمثيل وإن كان قد حاول المشاركة محلياً في بعض الأعمال يذكر منها هشام المسلسل التلفزيوني "السيدة الحرة" والتي تقع في (30) حلقة من إخراج إبراهيم الشكيري الذي سيطل من خلاله هشام على مشاهدي القناة الأولى في دور (شقيق السيدة الحرة).

وللعلم فإن الممثل هشام بهلول من مواليد الدار البيضاء في 3 سبتمبر 1973، له تجارب مهمة ومؤثرة في العديد من الأعمال الدرامية الوطنية والعربية .. تمكن بواسطتها من الحصول على العديد من الجوائز من بينها الأفلام السينمائية: (موسم المشاوشة)، (القلوب المحترقة)، (بحيرتان من دموع)، (السمفونية المغربية)، (نانسي، والوحش)، (شفاه الصمت)، و(منى صابر)، والمسلسلات المغربية (ذئاب في دائرة)، (أمود)، (الكمين)، (أولاد الناس)، (تغالين)، (الأبرياء) بجزأيه و(دارت ليام)، والمسلسلات العربية: (بنت النور)، (هولاكو)، (الحسن والحسين)، (بيوت في مكة)، و (عمر بن الخطاب) ..