جيني إسبر وعبد المنعم عمايري في عرض منال عجاج

بيروت- سيدتي نت تصوير: بسام عيّاد

شهد مجمّع الفوروم في بيروت أمس عرضاً للمصمّمة منال عجاج افتتحته النجمة السورية جيني إسبر بفستان ملكي باللون الذهبي. هذا العرض هو النسخة الثانية بعد النسخة الأولى التي أطلقتها المصممة في العاصمة برلين في ألمانيا ولاقت نجاحاً كبيراً. ضم العرض تصاميم تحاكي الحضارات السورية من خلال ثلاثة عشر حقبة تاريخية، بداية من أول حضارة وأبجدية في العالم الحضارة الأوغاريتية، البابلية، الفينيقية، الأشورية، الفارسسية، الإغريقية، الرومانية، البيزنطية، العباسية، الفاطمية، العثمانية، الإنتداب، وصولاً إلى يومنا هذا. وكانت مفاجأة العرض، مشهد درامي مؤثر يعكس واقع سورية الحالي، من إخراج النجم السوري عبد المنعم عمايري الذي كان حاضراً في هذه المناسبة.

شاهدي الصور المرفقة مع الفيديو لتتعرّفي أكثر على أجواء هذا العرض الذي شهد حضوراً لافتاً من عالم الفن والإعلام وعشاق الموضة.