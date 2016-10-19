ريم قشمر تأخذنا بتصاميمها إلى إسبانيا

نقلتنا مصمّمة الأزياء اللبنانيّة ريم قشمر في مجموعتها الجديدة لربيع وصيف2017 إلى برشلونة على بساط سحريّ ملوّن يحمل راية المهندس المعماريّ الإسبانيّ الفذّ أنطوني غاودي الذي ترك خلفه مجموعة كبيرة من المآثر والإنجازات.

تميّزت التصاميم بلوحة ألوان متنوّعة بدأت بالألوان الدافئة التي ترواحت ما بين البيج، والأحمر، والزهريّ، والبرتقاليّ، ثم الألوان الباردة وميّزها هدوء الأزرق، والأزرق السماوي، والنيلي، والبنفسجي المائل إلى لون الخزامى، وصولاً إلى مزيج مميّز ما بين الأسود من جهة، والألوان الساطعة والقويّة من جهة أخرى.

جاءت معظم القطع مطرّزة بالشواروفسكي، والخرز، والبرق، واللؤلؤ، وعدد من الأحجار الكريمة المتنوّعة بأحجامها وأشكالها. الأمر الذي منح الفساتين بعداً من الألق والأناقة المترفة.