نائبة تتقدم بطلب إحاطه لرئيس مجلس النواب بشأن حرق قش الرز بالشرقية

تقدمت النائبة فايقة فهيم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب يتضمن استيائها الشديد من فعل حرق قش الرز فى الرقع الزراعية فى المحافظات وخاصة محافظة الشرقية وقامت بتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة.

- و أضافت النائبة أن مثل ذلك الفعل يعتبر جريمة يجب تطبيق أقصى عقوبة على مرتكبيها, حيث يتسبب ذلك فى تلوث المناخ العام بالمحافظات و انتشار الادخنة السوداء, مما يتسبب بأذى كبير لصحة المواطنين فى هذه المناطق والمناطق المجاورة.

- كما أشارت النائبة إلى أن هذه المشكلة أصبحت تمثل عبئأ على الفلاحين و اهالى المحافظة حيث انه فى نفس الوقت من كل عام تحدث هذه الازمه دون ايجاد حلول حاسمه للتخلص من هذه العاده السيئة.

- و أكدت فايقة فهيم على أنه لابد من استغلال هذا القش إما عن طريق الاستفادة منه او عن طريق التخلص منه بطريقة لا تؤدى الى حدوث اى اضرار للاهالى و سكان المحافظة.

- و اختتمت النائبة بالتساؤل عن دور مديرية وزارة الزراعة تجاه الفلاحين فى محافظة الشرقية, وطالبت مدير مديرية وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية بتوجيه اهتمام أكبر لتلك القضية بالمحافظة, كما ناشدت الفلاحين بضرورة التوقف عن ممارسة تلك العادة .