الحكومة تقرر ترشيد الإنفاق وتخفيض التمثيل الخارجي في الوزارات

قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

كما قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضًا ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.

وأكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على مشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك بتــــكلفة إجمالية 900 مليون دولار مع الشريــك الصيني شركة (china state construction)، حيث أكدت الدراسة الاقتصادية لجدوى المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية أن الغرض من المشروع كمرحلة أولي هو إنتاج حامض الفوسفوريك وتصديره للخارج.

كما استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث تم الموافقة على ضرورة توفير 900 مليون جنيه حتى نهاية العام الجاري لاستكمال المراحل التنفيذية الحالية طبقاً للبرنامج الزمني المقرر.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمتابعة مشروعات الإسكان القومي بمحافظة الأقصر، حيث وافقت اللجنة على قيام وزارة التخطيط بتوفير 200 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الإسكان المتوقفة بمحافظة الأقصر.

ووافقت اللجنة على استكمال دراسة الجدوى الخاصة بمشروع القطار الكهربائي (السلام- العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) نظرا لأهميته لتقديم الخدمة وارتباطه بالمدن القائمة في شرق القاهرة وتوسعاتها وكذا العاصمة الإدارية الجديدة.