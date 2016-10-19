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«برلمانى» يتسائل حول مصير 1300 عامل بـ «المياه» بعد نقل شركتهم للمدن الجديدة

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«برلمانى» يتسائل حول مصير 1300 عامل بـ «المياه» بعد نقل شركتهم للمدن الجديدة «برلمانى» يتسائل حول مصير 1300 عامل بـ «المياه» بعد نقل شركتهم للمدن الجديدة

النائب محمد على عبد الحميد

يتوجه النائب محمد على عبد الحميد، بسؤال حول شأن مصير 1300 موظف وعامل تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ضد وزير الإسكان، متسائلًا عن مصيرهم، بعد نقل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى الشركة القابضة قطاع المدن الجديدة.

لاسيما وأن هناك كتاب مؤرخ 10/4/2016، بشأن طلب مباشر من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، يؤكد على أنه يجب مراعاة البت فى مصير هؤلاء العمال والموظفين، والحفاظ علي حقوقهم المالية ومنحهم مزايا الجها،ز وذلك أسوة بالقرار 435لسنة 2007.

وتسأل عبد الحميد، إلى متى سيتم الاستعانة بالموظفين وإهدار حقوقهم جراء عدم فهم من بعض المسئولين؟، لماذا نتعمد إرهاق الموظف المصري دون أن نبحث عن راحته كي نطالبه بالإنجاز والعمل؟.

وأضاف عبد الحميد، أنه على السادة الوزراء إعطاء تعليمات واضحة للقاعدة ورؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة، أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الموظف، كى نستطيع أن نحاسبه على الإنجازات وعلى العمل ، وإلا لن نتقدم قيد أنملة.

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