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تشميع مقهى بالسيدة زينب بعد ضبط كميات كبيرة من سكر التموين

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تشميع مقهى بالسيدة زينب بعد ضبط كميات كبيرة من سكر التموين تشميع مقهى بالسيدة زينب بعد ضبط كميات كبيرة من سكر التموين

>كتب ماجد تمراز

كشف المهندس حسام رأفت رئيس حى السيدة زينب، أن الحملة تمكنت من  ضبط كميات كبيرة من سكر مخزنة داخل عربة قديمة تابعة لمقهى ميدو ب 8 شارع الرشيدى من شارع الشيخ علي يوسف، مؤكدا أنه تم غلق المقهي وتشميعه بالشمع الأحمر وتحرير محضر تموين وعرضه على النيابة، وذلك خلال حملة على المقاهى المخالفة بمحيط ضريح سعد زغلول وشارع الشيخ على يوسف .

وأوضح رئيس الحى فى تصريحات صحفية له منذ قليل، أن الحملة تضمنت شارع المريس، وتم رفع كافة الاشغالات حول مستشفي أبو الريش بجوار مترو الأنفاق، وتم رفع كفاءة النظافة وتنظيف الشارع‎.

 


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