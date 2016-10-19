«حماية المستهلك»: إيقاف إعلان «بيريل» لإساءته لإحدى مؤسسات الدولة

تمكن جهاز حماية المستهلك من رصد إعلان لشركة “بيريل” خلال بثه علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي يسئ لأحد مؤسسات الدولة بشكل صريح، وبشكل يتنافى مع العادات والتقاليد والآداب العامة المتعارف عليها.

وأشار رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب -في تصريحات اليوم الأربعاء- إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبينت مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التي تؤكد حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 1/6 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 لسنة 2005 التي تنص علي ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة.

وأضاف أن الجهاز استدعى ممثل الشركة المنتجة للمشروب وصاحبة الإعلان “الأهرام للمشروبات” وأخطرها بوقف الإعلان، واستجابت الشركة وأوقفت الإعلان وتقدمت باعتذار رسمي عنه، كما رفعت الشركة المنشور من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فوري بعد إخطارها، ونشرت اعتذارًا رسميًا على صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة أكدت في الاعتذار الرسمي المقدم إلي جهاز حماية المستهلك أن الإعلان لا يعبر عن أي توجه وليس المقصود منه الإساءة على الإطلاق لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تكن لها كل احترام وتقدير، وأنها تجري تحقيقات حول هذا الخطأ غير مقصود لضمان عدم تكراره مرة أخري في المستقبل، وتجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين عنه.

أ ش أ