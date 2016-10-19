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نائب يشيد بتحركات المجلس لتفكيك و إلغاء الصناديق الخاصة‎

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نائب يشيد بتحركات المجلس لتفكيك و إلغاء الصناديق الخاصة‎ نائب يشيد بتحركات المجلس لتفكيك و إلغاء الصناديق الخاصة‎

19 أكتوبر 2016 | 8:12 مساءً

النائب أشرف عمارة

صرح النائب أشرف عمارة، بأنه سوف يدعم المقترحات التى يتم تداولها الأن داخل أروقة مجلس النواب، بشأن تفكيك الصناديق الخاصة، و إدماج موازناتها داخل الموازنة العامة للدولة، و أنه سوف يسعى جاهدًا لأن ترى هذة المقترحات النور فى أقرب وقت ممكن.

و أضاف النائب قائلاً، بأن هذة الصناديق قد أنُشئت فى البداية من أجل هدف نبيل، و هو كمحاولة من لتخفيف العبئ نتيجة عدم قدرتها على سد بعض الإحتياجات في الموازنة العامة للدولة، عقب نكسة 67، إلا أن الظروف قد تغيرت كثيرًا و قد حان الوقت لأن يتم التخلص من هذة الصناديق، بسبب كم الفساد الذى نتج عن تشعب تلك الصناديق وانتشارها في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة، حتى وصل عدد الصناديق الخاصة فى إلى 5700 صندوق، يدخل للدولة من هذه الصناديق نسبة 15% فقط، خاصة أن متحصلات هذة الصناديق يتم تجميعها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.

و أضاف عمارة، أنه إذا ما تم إدماج أموال تلك الصناديق و ضمها إلى الموازنة العامة للدولة، ستسهم بشكل فعال فى تخفيض عجز الميزانية الآخذ في الاتساع.

2016-10-19

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