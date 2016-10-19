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إدانة المسؤولين عن برنامج كاميرا خفية بانتهاك خصوصية 3 خليجيات

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إدانة المسؤولين عن برنامج كاميرا خفية بانتهاك خصوصية 3 خليجيات إدانة المسؤولين عن برنامج كاميرا خفية بانتهاك خصوصية 3 خليجيات

أدانت محكمة جنح أبوظبي إحدى المحطات الفضائية العربية العاملة في مدينة دبي للاعلام، وشركة انتاج فني إضافة إلى سبعة من العاملين لديها بتهمة الاعتداء على خصوصية الغير، وحكمت على كل منهم بغرامة خمسة آلاف درهم، إضافة إلى إحالة الدعوى المدنية بالتعويض لنظرها من قبل المحكمة المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم ثلاث سيدات خليجيات بشكوى إلى نيابة الإعلام ضد القناة الفضائية، على إثر قيام المتهمين بالتعدي على خصوصية المشتكيات بأن قاموا بتصويرهن أثناء تواجدهن بأحد المراكز التجارية، وعمل مقلب لهن ثم بث هذا المقلب على القنوات الفضائية ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي دون إعلامهن مسبقا أو أخذ موافقتهن على نشر المقلب، مما تسبب لهن بالكثير من الأضرار النفسية والمشاكل الأسرية، وكذلك المشاكل العملية، حيث تسبب في إنهاء خدمتهن من جهة عملهن.

وبالتحقيق في القضية تم توجيه التهمة للمحطة الفضائية وشركة إنتاج فني إضافة إلى سبعة من العاملين، وإحالتهم لمحكمة الجنح حيث تم إدانتهم جميعاً بما أسند إليهم، والحكم بتغريم كل منهم خمسة آلاف درهم وإلزامهم بمصروفات الدعوى الجزائية، وإحالة طلب التعويض المدني للمحكمة المختصة.                        

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