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نشرة ONAا إيمان عز الدين تعود لـ90 دقيقة. .«رزان» ضيفة الكحكي..سكاي نيوز تحصد جائزة «الفاو»

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رزان_سكاى_إيمان

رزان_سكاى_إيمان

 

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج “90 دقيقة” المُذاع على شاشة “المحور”، إنها ستعود لتقديم برنامجها 2 نوفمبر المُقبل، لافتةً إلى أن الفنان تامر عبدالمنعم، سيشاركها تقديم البرنامج..للمزيد

الإعلامية إيمان عز الدين – أرشيفية

الإعلامية إيمان عز الدين – أرشيفية

قال الإعلامي عمرو الكحكي مقدم برنامج “مننا وعلينا” على شاشة “النهار اليوم”، إن الفنانة رزان مغربي ضيفة الحلقة المقبلة من البرنامج..للمزيد

رزان مغربي – أرشيفية

رزان مغربي – أرشيفية

فازت “سكاي نيوز” عربية، بإحدى فئات الدورة الأولى لجائزة الصحافة المخصصة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا؛ والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”..للمزيد

سكاي نيوز عربية

سكاي نيوز عربية

قال خالد فتوح رئيس محطة شعبي FM، إن برنامج «الكورة في ملعبك» الذي يقدمه خالد الغندور على راديو 95 إف إم الشعبي، قد أعلن عن منح المستمعين 10 تذاكر لحضور نهائي أفريقيا بين الزمالك وصن داونز..للمزيد

راديو 95 إف إم الشعبي

راديو 95 إف إم الشعبي

يبدأ راديو الأحد المقبل، إذاعة أولى حلقات البرنامج الرياضي «كورة من الآخر»، الذي يقدمه لاعب النادي الأهلي السابق محمد فاروق..للمزيد

محمد فاروق

محمد فاروق

تحل المُذيعة داليا أشرف، ضيفةً على برنامج “on track”، من تقديم المذيع شريف ياسر، والمُذاع على شاشة “القاهرة والناس 2″، خلال فقرة “star on track”..للمزيد

المذيعة داليا خورشيد

المذيعة داليا خورشيد

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أونا

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