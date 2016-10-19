نشرة ONAا إيمان عز الدين تعود لـ90 دقيقة. .«رزان» ضيفة الكحكي..سكاي نيوز تحصد جائزة «الفاو»

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج “90 دقيقة” المُذاع على شاشة “المحور”، إنها ستعود لتقديم برنامجها 2 نوفمبر المُقبل، لافتةً إلى أن الفنان تامر عبدالمنعم، سيشاركها تقديم البرنامج..للمزيد

قال الإعلامي عمرو الكحكي مقدم برنامج “مننا وعلينا” على شاشة “النهار اليوم”، إن الفنانة رزان مغربي ضيفة الحلقة المقبلة من البرنامج..للمزيد

فازت “سكاي نيوز” عربية، بإحدى فئات الدورة الأولى لجائزة الصحافة المخصصة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا؛ والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”..للمزيد

قال خالد فتوح رئيس محطة شعبي FM، إن برنامج «الكورة في ملعبك» الذي يقدمه خالد الغندور على راديو 95 إف إم الشعبي، قد أعلن عن منح المستمعين 10 تذاكر لحضور نهائي أفريقيا بين الزمالك وصن داونز..للمزيد

يبدأ راديو مصر الأحد المقبل، إذاعة أولى حلقات البرنامج الرياضي «كورة من الآخر»، الذي يقدمه لاعب النادي الأهلي السابق محمد فاروق..للمزيد

تحل المُذيعة داليا أشرف، ضيفةً على برنامج “on track”، من تقديم المذيع شريف ياسر، والمُذاع على شاشة “القاهرة والناس 2″، خلال فقرة “star on track”..للمزيد