82 فنانًا من 7دول يحيون37حفلًا بمهرجان الموسيقى العربية

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية أن فعاليات الاحتفال بمهرجان الموسيقى العربية ستستمر على مدار 14 يومًا متتالية، مابين المسرح الكبير بالقاهرة ومسارح الأوبرا في الإسكندرية ودمنهور، وذلك في الفترة من 31 أكتوبر، وحتى 13 نوفمبر.

وأوضحت عبد الدايم إلي أن المهرجان يضم 37 حفلًا فنيًا يحييهم 82 فنانًا.

وتشارك 7 دول عربية في المهرجان هي مصر، المغرب، لبنان، تونس، سوريا، الأردن والعراق.

ومن مصر يشارك الفنان الكبير علي الحجار، مدحت صالح، ريهام عيد الحكيم، إيمان عبد الغني، نادية مصطفي، هاني شاكر، إيمان البحر درويش، أنغام، محمد الحلو، محمد محسن، غادة رجب، مروة ناجي، إيناس عز الدين، مي فاروق،و للدورة الثانية يشارك الفلسطيني محمد عساف.

كما يشهد المهرجان بدورته الجديدة عودة لبعض الفنانين ومنهم عبده شريف وعاصي الحلاني لأول مرة، إضافة إلي المطربة السورية أصالة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم 16 شخصًا من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي منهم الموسيقار عمر خيرت.

المراسل: عمر جمال