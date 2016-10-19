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رئيس الوزراء ينفى إصدار أي قرار بشأن فرض التسعيرة الجبرية

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رئيس الوزراء ينفى إصدار أي قرار بشأن فرض التسعيرة الجبرية رئيس الوزراء ينفى إصدار أي قرار بشأن فرض التسعيرة الجبرية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

نفى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية منذ قليل، ما تردد عن اتخاذ قرار التسعيرة الجبرية، لافتا إلى أن القرار الذى صدر كان لتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح تضم وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتموين والاستثمار ورئيس جهاز الأمن القومي، ومثل عن الرقابة التجارية وآخر عن الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة والمستهلك وتختص اللجنة لوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات السلع الأساسية.

أ ش أ

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