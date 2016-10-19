نائب بريطانى يشيد بالإجرائات الأمنية بمطار شرم الشيخ

التقي ناصر كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة أمس النائب البريطانى “جيرالد هوارث “، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، وذلك بعد عودته من الزيارة التى أجراها الأسبوع الماضى إلى شرم الشيخ، والتى مثل خلالها مجلس العموم البريطانى فى الاحتفالية التى نظمها مجلس النواب المصرى، بمناسبة مرور 150 عام على تأسيس أول مجلس نيابى مصرى.

وتعتبر زيارة ” جيرالد هوارث ” هى الثانية إلى مدينة شرم الشيخ خلال أسابيع قليلة، وقد أشاد بعد عودته من الزيارتين بالإجراءات الأمنية الصارمة المطبقة فى مطار شرم الشيخ، وكذا بمستوى تأمين مدينة شرم الشيخ ذاتها، داعيًا الحكومة البريطانية إلي إعادة النظر فى الحظر المفروض على الطيران إلى مطار شرم الشيخ، خاصة فى ظل تداعياته السلبية على الاقتصاد المصرى وقطاع السياحة الذى يعمل فيه ما لا يقل عن أربعة ملايين من المواطنين المصريين، مطالبًا رئيسة الوزراء البريطانية ” تريزا ماى “، برفع حظر الطيران وذلك إثر التأكيدات التى تلقاها ” هوارث “، من المسئولين بوزارة النقل البريطانية، بأن مطار شرم الشيخ بات نموذجًا يحتذى به فى تأمين المطارات فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية تطبيق السلطات المصرية خطة العمل المشتركة التى وضعتها الحكومة المصرية والبريطانية، لرفع مستوى تأمين المطارات المصرية وعلى رأسها مطار شرم الشيخ.

تم الاتفاق خلال اللقاء بين السفير المصرى والنائب البريطانى على عقد جلسة داخل مجلس العموم البريطانى، لمجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر والقائمين على شركات الطيران والسياحة البريطانية، وسيقوم السفير ناصر كامل باستقبال ممثلى هذه الشركات قبل الاجتماع مباشرة لاستعراض الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لاستعادة الأمن على كافة أنحاء الجمهورية، وكذا الإجراءات المتبعة لتأمين المطارات المصرية، وخاصة مطار شرم الشيخ الذى أصبح على أعلى مستويات التأمين، وحتى يتسنى لشركات السياحة والطيران البريطانية تقديم عرض متكامل لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية، مطالبين إياهم بالضغط على الحكومة البريطانية لاستئناف الطيران إلى شرم الشيخ وذلك بغية تعويض الخسائر التى تكبدوها من جراء هذا القرار.