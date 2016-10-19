حملة أمنية بالغربية تضبط 320 هاربا من أحكام وتحصل على 4340 جنيها غرامات

شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية بتوجيهات اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من الأحكام القضائية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي ومباحث تنفيذ الاحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 320 هاربا من أحكام منهم 230 محكوم عليهم فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف و90 محكوم عليهم فى جنح الغرامات ، و10محكوم عليهم فى مخالفات وتحصيل 4340 جنيها غرامات وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.