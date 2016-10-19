أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حملة أمنية بالغربية تضبط 320 هاربا من أحكام وتحصل على 4340 جنيها غرامات

Google+ Print
حملة أمنية بالغربية تضبط 320 هاربا من أحكام وتحصل على 4340 جنيها غرامات حملة أمنية بالغربية تضبط 320 هاربا من أحكام وتحصل على 4340 جنيها غرامات

>الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية بتوجيهات اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من الأحكام القضائية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي ومباحث تنفيذ الاحكام.

وأسفرت الحملة عن  ضبط 320 هاربا من أحكام منهم 230 محكوم عليهم فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف و90 محكوم عليهم فى جنح الغرامات ، و10محكوم عليهم فى مخالفات وتحصيل 4340 جنيها غرامات وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365