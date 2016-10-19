العثور على رضيعة داخل كيس زبالة بمدينة القصير

عثر أهالى مدينة القصير على طفلة رضيعة ملقاة داخل كيس زبالة بمنطقة الجرف بمدينة القصير بعدما سمع الأهالى بكاءها، تم إخطار الأجهزة المختصة، وتم وضعها داخل حضانة مستشفى القصير لحين قرار النيابة لتسنينها، واستخراج أوراق ثبوتية لها.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد هندى مدير مباحث المديرية إخطارا من الرائد هشام الأمير رئيس مباحث قسم القصير، يفيد بعثور أهالى منطقة الجرف على طفلة رضيعة ملقاة داخل كيس زبالة. تم إخطار النيابة العامة والتى أمرت بإيداعها بحضانة مستشفى القصير المركزى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.