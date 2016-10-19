صوت مصر : تبرع كاظم الساهر لدعم بلاده ..درس للفنانين المصريين

أشادت حركة صوت مصر فى الخارج برئاسة الصحفى والمستشار الاعلامى معتز صلاح الدين بتصرف الفنان العراقى الكبير كاظم الساهر الذى اختار توقيتا رائعا لدعم بلاده من خلال الجيش العراقى الشقيق حيث

> أقام الفنان العراقي كاظم الساهر عدة حفلات غنائية في تورنتو و عدد من المدن الكندية .

وقد خصص الفنان كاظم الساهر دخل هذه الحفلات الذى بلغ نصف مليون دولار لدعم عملية تحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة داعش قائلا بالفن نتحدى و نتصدى للارهاب .

وأكدت الحركة فى بيان لها منذ قليل أن كاظم الساهر ضرب المثل للفنانين المصريين الحاليين الذين لم نر أو نسمع أحدا منهم يتبرع من أجل دعم اقتصاد بلده الذى يتعرض لابشع حرب من خلال المضاربه بأسعار الدولار بأساليب قذرة .

> وتسألت الحركة عن سر تقاعس كبار الفنانين وغيرهم ممن يمتلكون ثروات طائله حققوها فى مصر ولا نذكر أن أحدا منهم تبرع من أجل دعم بلده .

وقالت الحركة أن كبار الفنانين المصريين فى فى الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضى ضربوا المثل فى العطاء ولاننسى حفلات سيدة الغناء العربى أم كلثوم خارج مصر لدعم المجهود الحربى وكذلك الفنانون المصريون الذين تبرعوا للمجهود الحربي لبناء الجيش المصري عام 1955 ومنهم .

محمد عبد الوهاب -وام كلثوم -وفريد الاطرش وفريد شوقي وحسين صدقي ومحمد فوزي وهدي سلطان سامية جمال وتحية كاريوكا وجمال فارس وفاتن حمامه ومحمود شكوكو وغيرهم الذين تبرعوا للجيش وشاركوا بحفلات تم دفع ايرادها للجيش وايضا جمع التبرعات من المواطنين في المحافظات والشوارع وكذلك لاننسى دور الراحل عبد الحليم حافظ واحتتمت الحركة بيانها موجهة تساؤلها لكبار الفنانين قائلة :اين حمرة الخجل ؟