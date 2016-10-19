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إماراتي يطلق زوجته بعد أن رآها دون مكياج

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إماراتي يطلق زوجته بعد أن رآها دون مكياج إماراتي يطلق زوجته بعد أن رآها دون مكياج

طلق رجل، يبلغ من العمر 30 عاما، ويعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، زوجته، البالغة من العمر 24 عاما، بعد أن رآها دون مكياج.

نقلت صحيفة “مترو” البريطانية عن وسائل إعلام إماراتية، أن الزوج شعر بالخداع عندما رأى زوجته بعد السباحة على الشاطئ، إذ أن الأمواج قد مسحت الطبقة السميكة من المكياج والرموش الصناعية والعدسات الملونة.

وأكد الطبيب النفسي عبد العزيز العساف، الذي لجأت إليه الزوجة بعد وقوع الحادث، على طلاق الرجل لموكلته ورفضه أي محاولات للصلح. وقال الطبيب إن المرأة كانت تريد إخبار زوجها بالحقيقة إلا أنها تأخرت. ومن الجدير بالذكر أن فترة الخطوبة بين الزوجين استمرت مدة 6 أشهر.

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