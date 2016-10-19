انتبه.. دراسة تؤكد: النوم أقل من 6 ساعات يقلل خصوبة الرجال بنسبة 43%

النوم من الأساسيات التى تنظم جميع الهرمونات ويساعد على التركيز ويقلل من الإجهاد والتعب، وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديث عن أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يقلل من خصوبة الرجال.

ووجد الباحثون فى الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الحصول على أقل من ست ساعات من النوم ليلاً يقلل من فرص الرجل فى الإنجاب بنسبة 43%.

لكن دراسة سابقة أجرتها جامعة بوسطن وشملت على 695 من الأزواج أظهرت أن الحصول على الكثير من النوم يقلل من الخصوبة، لافتين إلى أنه أكثر من تسع ساعات يقلل من فرص إنجاب طفل بنسبة 42%

وقالت معدة الدراسة الدكتورة لورين وايز، إن هؤلاء الرجال الذين ينامون من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة لديهم أدنى خطر حدوث نتائج سلبية على الصحة.

وأضاف الباحثون أن هناك مجموعة متزايدة من الدلائل على العلاقة بين نوعية النوم وهرمون التستوستيرون وهو أمر حاسم بالنسبة للذكور والسلوك الجنسى.

جدير بالذكر أن اضطراب النوم يسبب انخفاض عدد وتركيز الحيوانات المنوية والتشكل الطبيعى لها، وكذلك انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

وقدمت الدراسة فى المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية للطب التناسلى.