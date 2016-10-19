بالفيديو..«القرموطي»..يظهر بـ «دكر بط» على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة الجديدة، بقفص بط على الهواء، وذلك تعليقًا على مقال الأستاذ الكبير فاروق جويدة بجريدة الأهرام “حرامى البط”، والذى تحدث فيه على الحرامي الذى سرق دكرين بط و4 أرانب فى دمياط أول أمس.

كما حمل 10 آلاف جنيه، بيده للتدليل على من سرقوا أموال الوطن وأرضها، وقال “القرموطي”، حرامي البط لا يحميه القانون ويعاقب على الفور ولا يجد مدافعًا عنه، ومن سرق المال يجد من يدافع عنه ويجد ثغرات تخرجه وربما لا يعاقب وهذا ما يسمي الكيل بالميكيالين.

وأخرج القرموطي، البطة وأمسك بها وقام بقراء، مقال الأستاذ فاروق جويدة، والذى تحدث عن الشاب الذى القى أهالى قرية تل الكاشف بدمياط، بالقبض عليه وضربه وإسالة دمه وزفه على حمار بالمقلوب.

كما تحدث جويدة، عن الحرمية واللصوص المتروكين يعيثون فى الارض فسادًا ونهبًا من كل جيوب المصريين، وتسأل أصبحنا نحاسب ونزف حرامي البط على الفور فى الشارع دون محاسبة قانونية، كما نترك لصوص السكر والاحتكار وغيرهم.

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