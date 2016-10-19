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تأجيل محاكمة 244 متهمًا فى أحداث عنف بالمنيا لـ 17 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة 244 متهمًا فى أحداث عنف بالمنيا لـ 17 يناير المقبل تأجيل محاكمة 244 متهمًا فى أحداث عنف بالمنيا لـ 17 يناير المقبل

أرشيفية

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم، والمنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم، محاكمة 244 متهمًا فى أحداث عنف بمدينة المنيا، إلى جلسة 17 يناير من العام المقبل، لعدم ورود مذكرة النيابة العسكرية.

وكما أجلت المحكمة أيضًا، محاكمة 70 متهمًا باقتحام عدد من الكنائس والمدارس القبطية وحرق منشآت عسكرية وعامة وحكومية، عقب أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة 17 من شهر يناير 2017 المقبل، لعدم ورود مذكرة النيابة العسكرية.

وفى قضية الثانية قررت المحكمة حجز النطق بالحكم على أحد المتهمين إلى جلسة 27 من أكتوبر الجارى، والذى كان محكوما عليه بالمؤبد غيابيًا بتهمة الاشتراك فى تكوين خلية إرهابية بمركز سمالوط، بهدف تخريب وتدمير عدد من محولات الكهرباء.

 

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