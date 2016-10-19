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بالصور.. إقبال كبير علي مشروع التعداد السكاني لتشغيل الشباب في بني سويف‎

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إستقبلت اليوم الأربعاء لجنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنعقدة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف 600 شاباً وفتاة من المتقدمين للعمل في مشروع التعداد السكاني لتشغيل الشباب لإستلام أوراقهم وتنقيتها لإمكانية العمل بالمشروع.

وقال هشام عبدالعظيم صادق مراجع بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد أعضاء اللجنة أن اللجنة تضم زميلين وهم عاطف عباس الشريف وطارق مصطفي وتقوم بإستلام الملفات الخاصة بالمتقدمين للمشروع ومراجعتة من الاوراق المطلوبة وعمل إختبار بسيط لهم لمعرفة كيفية تعاملهم مع الحاسب الالي .

وأضاف عضو اللجنة ، أن اللجنة إستقبلت خلال يومها الاول 600 متقدم من الشباب والفتيات والمشروع يحتاج 200 شاب وفتاة فقط للعمل داخل مركز إهناسيا وهو عبارة عن تسجيل وحصر يقومون بة الشباب داخل قري المركز ولمدة 6 أشهر بواقع 2000جنية للشهر .

مشيراً أن اللجنة إنتهت من إختبارات 120 شاب وفتاة من الراغبين في العمل خلال يومها الأول وتستكمل غداً باقي المتقدمين .

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